Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da | İşte masadaki konular
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanlığınca duyurulan koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 661 testte 28 bin 892 vaka tespit edildi.
239 kişi hayatını kaybederken 30 bin 336 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Bakan Koca paylaşımında "BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?" Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım! ifadelerini kullandı.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı da il bazında 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
"Trabzon 538,61, Malatya 485,64, Rize 476,25, Kayseri 472,26, Kastamonu 461,77, Kırıkkale 433,08, Elazığ 416,18, Yozgat 404,92, Erzincan 400,97, Karaman 399,73, Sivas 394,72, Bayburt 393,11, Tokat 377,85, Zonguldak 361,63, Konya 352,57, Ankara 343,08, Kütahya 337,44, Niğde 322,84, Gümüşhane 317,57, Düzce 316,42, Bolu 310,99, Kilis 309,54, Sakarya 307,58, Çorum 301,63, Eskişehir 301,63, Nevşehir 300,69, Karabük 298,42, Aksaray 298,34, Kırşehir 297,48,
Erzurum 290,53, Bingöl 280,73, Artvin 273,74, Sinop 273,49, Samsun 271,22, Adıyaman 267, 37, Giresun 266,09, Kocaeli 260,91, Bilecik 259,7, Çankırı 244,25, Ordu 236,41, Muş 234,97, İstanbul 229,92, Afyonkarahisar 228,11, Bartın 223,64, Gaziantep 214,88, Amasya 212,82, Batman 205,07, Kahramanmaraş 202,37, Bitlis 182,91, Kars 169,17, Ağrı 168,46, Osmaniye 166,62, Şanlıurfa 165,8, Uşak 161,6, Hatay 151,9, Diyarbakır 154,48, Tunceli 149,8, Adana 148,67, Yalova 145,26,
Tekirdağ 142,54, Mardin 138,76, Manisa 137,46, Bursa 135,86, Isparta 125,82, Hakkari 122,99, Iğdır 115,74, Burdur 111,95, Ardahan 130,99, Denizli 96,36, Çanakkale 88,08, Edirne 82,4, Kırklareli 82,1, Balıkesir 80,87, Siirt 74,91, Mersin 68,92, Şırnak 54,11, İzmir 49,58, Antalya 47,29, Van 46,81, Aydın 45,48, Muğla 43,17."
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