Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mavi il sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıklarken, ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu. Bakan Koca "Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."