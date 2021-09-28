Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mavi il sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."