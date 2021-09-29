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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 11:33
Son dakika haberi... Vaka sayılarının 30 bine dayanmasıyla Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan acil toplanma kararı geldi. Kurul bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Peki toplantının gündeminde neler olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları anlattı.
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