29 Eylül 2021, Çarşamba
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Son dakika haberi... Vaka sayılarının 30 bine dayanmasıyla Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan acil toplanma kararı geldi. Kurul bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Peki toplantının gündeminde neler olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları anlattı.