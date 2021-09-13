BioNTech kurucusu Uğur Şahin’den son dakika koronavirüs aşısı açıklamaları! Üçüncü doz olunmalı mı? Sonbaharda vakalar artacak uyarısı

"YÜZDE 70 YÜZDE 80 AŞILI OLSA BİLE..."

BionTech kurucusu Şahin, "Virüsün enfekte etme oranı ne yazık ki çok yüksek. Nüfusun yüzde 70 veya 80'i aşılı olsa bile, kalan yüzde 20 aşısız olduğu için ek koruyucular olmadan vaka artışını engelleyemeyiz. Vakaları kontrol altına almak için özellikle kapalı alanlarda hala önlemlere ihtiyacımız var" dedi.