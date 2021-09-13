BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den son dakika koronavirüs aşısı açıklamaları! Üçüncü doz olunmalı mı? Sonbaharda vakalar artacak uyarısı
BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısına ve salgındaki son duruma ilişkin Alman medyasına açıklamalarda bulundu. Şahin, üçüncü dozun önemine vurgu yaparken, hangi yaş grubundaki çocukların aşıyı olabileceğini de paylaştı. Aşı kampanyasının daha hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, sonbahar ayı özelinde de vakalarda dünya genelinde bir artış beklendiğini ifade etti. Şahin virüsün enfekte olma hızını da yorumlarken "Nüfusun yüzde 70 veya 80'i aşılı olsa bile, kalan yüzde 20 aşısız olduğu için ek koruyucular olmadan vaka artışını engelleyemeyiz." dedi.
BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman medyasına BioNTech aşısı ve koronavirüsteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÜÇÜNCÜ DOZ VURGUSU
İki doz aşı olan yetişkinlere güçlendirici amaçlı üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yineleyen Uğur Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları son derece mantıklı olur" dedi.
ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILABİLİR
5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Covid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Şahin, çocuklara yönelik aşının bu yıl kullanabileceğini düşündüğünü söylerken, "Tüm veriler iyi görünür ve yetkililer onay verirse, bu yol olması muhtemel. Eylül sonuna kadar Avrupa ve ABD'deki yetkililere sunacağımız verilerden sonuç almayı umuyoruz" dedi.
AŞI KAMPANYASI İÇİN DAHA FAZLA ÇABA HARCANMALI
Aşılama kampanyasında daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Uğur Şahin, "Henüz yeterli aşı kotamızın olmadığını kabul edip pes etmemeliyiz." ifadelerini kullanırken, aşılamaya yardımcı olabilecek en önemli şeyin bilgilenmek olduğunun altını çizdi. Doktorların vatandaşları görüşmeler yapmak için ikna etmek, aşıya erişimi kolaylaştırmak gibi girişimlerde bulunabileceklerini söyledi.
SONBAHAR AYLARINDA VAKALAR ARTABİLİR
Şahin, Almanya'da artış gösteren Delta varyantı ve aşılamanın yetersiz olmasına dair sonbahar aylarında vaka sayılarında artış beklediğinin de altını çizdi.
"YÜZDE 70 YÜZDE 80 AŞILI OLSA BİLE..."
BionTech kurucusu Şahin, "Virüsün enfekte etme oranı ne yazık ki çok yüksek. Nüfusun yüzde 70 veya 80'i aşılı olsa bile, kalan yüzde 20 aşısız olduğu için ek koruyucular olmadan vaka artışını engelleyemeyiz. Vakaları kontrol altına almak için özellikle kapalı alanlarda hala önlemlere ihtiyacımız var" dedi.
"ÜÇÜNCÜ DOZ MANTIKLI OLUR"
Üçüncü dozun varyantlara karşı olan mücadelede de etkili olacağının altını çizen Şahin, "Ön çalışmalar Delta varyantının koronavirüse kıyasla on ila bin kat arasında daha fazla virüs ürettiğini gösterdi. Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar ve İsrail'den gelen ilk veriler, üçüncü dozdan sonra yeni varyanta karşı korumanın tamamen geri kazanıldığını gösteriyor. Bağışıklığın korunması için üçüncü doz aşı yaptırmak faydalı olur" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım tatili ne zaman, hangi günler yapılacak? MEB tatil takvimi...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut...
- Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?
- MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı
- KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?
- iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
- AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!
- İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?