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Kovid-19'a yakalanan aşısızlar için korkutan haber!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Kovid-19’a yakalanan aşısızlar için korkutan haber!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşıdan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan her 3 kişiden 1’nin uzun dönem hastalığın semptomlarını taşıdığını belirtti.

CDC tarafından yayınlanan çalışmada, aşı olmadan Kovid-19'a yakalanmış anket katılımcılarının yüzde 35'inin ilk pozitif testten iki ay sonra en az bir semptomun hala devam ettiğini bildirdiği kaydedildi.

Çalışmada, özellikle 40 yaş ve üstünde, kadınlarda, önceden sağlık sorunu olan kişilerde ve siyahilerde uzun süreli Kovid-19 semptomlarının daha sık görüldüğüne dikkat çekildi.

Bu rahatsızlıkların halsizlik, nefes alma zorluğu, koku ve tat kaybı ile kas ve eklem ağrıları şeklinde devam ettiği ifade edildi.

California Long Beach Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından gerçekleştirilen ilgili araştırmanın 2020'de virüse yakalanan 366 yetişkin üzerinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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