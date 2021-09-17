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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı! Vaka vefat ve aşılama rakamlarında son durum (17 Eylül 2021)

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı! Vaka vefat ve aşılama rakamlarında son durum 17 Eylül 2021

Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Peki, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Artış var mı? İşte son dakika sağlık haberimizin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren 24 saatlik tablo açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (17 EYLÜL 2021)

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572 bin 278 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

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