Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrasında canlı yayında son dakika açıklamaları I Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Yeni tedbir kararları alındı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimindeki ilk haftayı değerlendirirken okullardaki öğrencilere yönelik PCR testlerinin detaylarını da açıkladı. Ayrıca Bakan Koca aşılamalara ilişkin yeni uygulamanın pazartesi günü başlayacağını duyururken, aşısız vatandaşların vaka ve ölüm sayılarında büyük bir bölüme sahip olduğunun da altını çizdi. İşte detaylar...
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
OKULLARDA İLK HAFTADA SORUN YOK
Aziz Vatandaşlarım,
Bugün Bilim Kurulu toplantımız sonrası sizleri toplantımız hakkında bilgilendirmek için huzurlarınızdayım. Bilim Kurulumuz aşı programımızın seyrini ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisini değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu.
OKULLARDA PCR TESTİNDE VELİ ONAYI
Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.
Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.
PAZARTESİ İTİBARIYLA YENİ DÖNEM
Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.
VAKA VE ÖLÜMLERDE AŞISIZLAR ÇOK YÜKSEK
Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.
2.DOZDAN 14 GÜN SONRA...
Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK VURGUSU
Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz.
Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
YERLİ AŞI ACİL KULLANIM ONAYI ALACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz toplantı sonrası yaptığı açıklamada yerli aşı için "Acil kullanım onayı alacak duruma geldi ve 1.5 ay içinde de seri üretime geçilmeyi planlıyoruz" demişti.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.
Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
"Rize 653,1, Bayburt 507,87, Aksaray 424,58, Kayseri, 413,87, Konya 402,84, Trabzon 392,91, Elazığ 392,54, Karaman 369,14, Gümüşhane 326,74, Batman 320,82, Bingöl 315,51, Sivas 313,58, Yozgat 307,09, Muş 299,67, Şanlıurfa 270,56, Nevşehir 269,87, Malatya 268,31, Eskişehir 266,08, Kırıkkale 263, Niğde 262,1, Kilis 258,42, Bolu 257,62, Sakarya 244,19, Ankara 242,61, Mardin 241,25, Kırşehir 234,94, Erzurum 234,35, Karabük 229,46, Bitlis 228,78,
Kütahya 226,29, Afyonkarahisar 214,95, Erzincan 213,28, Gaziantep 213,03, Kahramanmaraş 210, 84, Diyarbakır 210,32, Çorum 209,95, Kastamonu 208,83, Ağrı 203,01, Sinop 201,42, Artvin 200,59, Giresun 196,11, Tokat 189,68, Zonguldak 184,03, Düzce 183,23, Adıyaman 182,15, Samsun 177,57, Ordu 166,4, Kocaeli 163,97, Bilecik 162,77, Ardahan 159,11, İstanbul 156,95, Tunceli 153,4, Kars 152,32, Osmaniye 151,67, Bartın 141,22, Çankırı 140,31, Hatay 135,66,
Iğdır 132,63, Hakkari 127,62, Siirt 117,8, Tekirdağ 105,91, Amasya 103,43, Adana 98,33, Yalova 94,55, Uşak 91,49, Şırnak 86,64, Isparta 84,26, Denizli 76,95, Burdur 74,51, Bursa 73,99, Edirne 72,59, Mersin 69,83, Manisa 69,69, Van 66,12, Balıkesir 65,87, Çanakkale 59,83, Kırklareli 55,57, İzmir 45,58, Antalya 41,4, Muğla 40,27, Aydın 39,59."
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