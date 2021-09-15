15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 21:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yüz yüze eğitimindeki ilk haftayı değerlendirirken okullardaki öğrencilere yönelik PCR testlerinin detaylarını da açıkladı. Ayrıca Bakan Koca aşılamalara ilişkin yeni uygulamanın pazartesi günü başlayacağını duyururken, aşısız vatandaşların vaka ve ölüm sayılarında büyük bir bölüme sahip olduğunun da altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Kritik toplantının ardından canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca yüz yüze eğitimindeki ilk haftayı değerlendirirken okullardaki öğrencilere yönelik PCR testlerinin detaylarını da açıkladı.

Ayrıca Bakan Koca aşılamalara ilişkin yeni uygulamanın pazartesi günü başlayacağını duyururken, aşısız vatandaşların vaka ve ölüm sayılarında büyük bir bölüme sahip olduğunun da altını çizdi.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU DUYURDU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.

Bakan Koca’dan önemli açıklama
Bakan Koca'dan önemli açıklama
Günün Kovid-19 tablosu açıklandı
Günün Kovid-19 tablosu açıklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalar
Cenazemde imam ve tek kelime Arapça istemiyorum!
Cenazemde imam ve tek kelime Arapça istemiyorum!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Volkan Bozkır’a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Volkan Bozkır’a tebrik
Sebze ve meyve fiyatlarını kim yükseltiyor?
Sebze ve meyve fiyatlarını kim yükseltiyor?
Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş’ı tehdit etti!
Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş'ı tehdit etti!
Edirne’de FETÖ operasyonu
Edirne'de FETÖ operasyonu
Oğuzhan Asiltürk’ün tedavisi sürüyor
Oğuzhan Asiltürk'ün tedavisi sürüyor
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı!
Afgan kadınları ne istiyor?
Afgan kadınları ne istiyor?
İzmir’de ’çıplak semazen’ skandalı!
İzmir'de 'çıplak semazen' skandalı!
Daha Fazla Video Göster