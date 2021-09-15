15 Eylül 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yüz yüze eğitimindeki ilk haftayı değerlendirirken okullardaki öğrencilere yönelik PCR testlerinin detaylarını da açıkladı. Ayrıca Bakan Koca aşılamalara ilişkin yeni uygulamanın pazartesi günü başlayacağını duyururken, aşısız vatandaşların vaka ve ölüm sayılarında büyük bir bölüme sahip olduğunun da altını çizdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.
Kritik toplantının ardından canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarında bulundu.
Bakan Koca yüz yüze eğitimindeki ilk haftayı değerlendirirken okullardaki öğrencilere yönelik PCR testlerinin detaylarını da açıkladı.
Ayrıca Bakan Koca aşılamalara ilişkin yeni uygulamanın pazartesi günü başlayacağını duyururken, aşısız vatandaşların vaka ve ölüm sayılarında büyük bir bölüme sahip olduğunun da altını çizdi.
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