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Koronavirüs risk haritasında değişim: Son turuncu il olan Gümüşhane de sarıya döndü

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Koronavirüs risk haritasında değişim: Son turuncu il olan Gümüşhane de sarıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs risk haritası turuncu renkte il kalmadığını açıkladı. Bakan Koca son turuncu il olan Gümüşhane'nin de sarı renge döndüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs risk haritasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TURUNCU İLİMİZ KALMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

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