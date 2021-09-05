İllere göre haftalık vaka sayıları haritası açıklandı! Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması İstanbul Ankara ve İzmir’de vakalarda son durum

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Sağlık Bakanlığı'nın 21-27 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi. Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 614,18 olarak kayıtlara geçti.