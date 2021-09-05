İllere göre haftalık vaka sayıları haritası açıklandı! Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında 21-27 Ağustos tarihleri arasında illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Hangi illerde vakalar arttı? Nerelerde azaldı? İstanbul Ankara İzmir'de vakalarda son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.
ZİRVEDE RİZE YER ALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında, yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 614,18 olarak kayıtlara geçti.
İSTANBUL ANKARA İZMİR...
Sağlık Bakanlığı'nın 21-27 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi. Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 614,18 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLLER
Bakan Koca yaptığı açıklamada "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." ifadelerini kullandı.
GÜNCEL DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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