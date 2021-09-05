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Koronavirüs aşılamasında son dakika gelişmesi! 12 yaş ve üstüne yönelik aşı randevusu tanımlandı I Çocuklar ne zaman aşılanacak? Çocuklara aşı randevusu...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Koronavirüs aşılamasında son dakika gelişmesi! 12 yaş ve üstüne yönelik aşı randevusu tanımlandı I Çocuklar ne zaman aşılanacak? Çocuklara aşı randevusu...

Son dakika haberi... Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin"12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı.

BİLİM KURULU ONAY VERMİŞTİ

Bilim Kurulu tarafından alınan yeni karar ile birlikte veli onayı olması şartıyla 12 yaş üstüne de aşı uygulanması konusunda onay verildi.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

YAN ETKİLERİ NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır

YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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