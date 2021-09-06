SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021'e ait Kovid-19 tablosunu duyurdu | Vaka ve vefat rakamları arttı mı düştü mü?

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt takip etti.