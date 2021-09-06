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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021'e ait Kovid-19 tablosunu duyurdu | Vaka ve vefat rakamları arttı mı düştü mü?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 24 saatlik corona virüs vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren 6 Eylül 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki; vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Rakamlarda düşüş var mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

271 KİŞİ VEFAT ETTİ

24 saatlik verilere göre 20 bin 962 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu.

Bir günde toplam 301 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 327 olarak kaydedildi.

GÜNÜ KOVİD-19 TABLOSU (6 EYLÜL 2021)

AŞILAMA RAKAMALARI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 80,47 oldu.

2. doz ortalaması yüzde 62,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI: NİHAİ ÇÖZÜM AŞI!

Bakan Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." dedi.

Koronavirüste son durum KORONAVİRÜSTE SON DURUM

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4 EYLÜL

3 EYLÜL

4 EYLÜL

1 EYLÜL

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30 AĞUSTOS

29 AĞUSTOS

28 AĞUSTOS

27 AĞUSTOS

26 AĞUSTOS

25 AĞUSTOS

24 AĞUSTOS

23 AĞUSTOS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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