Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşı tablosunu duyurdu (15 Ağustos 2021)
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka vefa ve aşı tablosunu duyurdu. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son durum...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme sayfasından (covid19.saglik.gov.tr) Türkiye'nin 15 Ağustos 2021 tarihine ait güncel koronavirüs tablosunu kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 426 oldu.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (15 AĞUSTOS 2021)
Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız. " ifadelerini kullandı.
AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 432'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
14 AĞUSTOS
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