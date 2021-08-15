Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düşük riskli illerin sayısını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 şehrin koronavirüs risk haritasındaki renginin değiştiğini açıklarken düşük riskli illerin sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Bolu'nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.
BOLU DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINDA
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerine yer verdi.
BİNGÖL TURUNCUYA DÖNDÜ
Bingöl'ün çok yüksek risk seviyesini, yüksek risk seviyesine indirdiği bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:
"Haritadaki yeni rengi turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı."
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