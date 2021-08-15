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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesi yenilendi! Türkiye vaka sıralamasında kaçıncı sırada? İşte koronavirüste son durum

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesi yenilendi! Türkiye vaka sıralamasında kaçıncı sırada? İşte koronavirüste son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 207 milyonu geçti. ABD, 37 milyonu geçen vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 207 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4,4 milyona yaklaşıyor. ABD 37 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 124 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 334 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 633 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 289, New York'ta 53 bin 855 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,8'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

ABD 37,435,835

HİNDİSTAN 32,202,170

BREZİLYA 20,350,142

RUSYA 6,600,836

FRANSA 6,449,863

İNGİLTERE 6,241,011

TÜRKİYE 6,059,806

ARJANTİN 5,080,908

KOLOMBİYA 4,864,629

İSPANYA 4,693,540

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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