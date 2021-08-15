12-18 yaş arasındaki kişiler aşılanacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? Bilim Kurulu tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 12-18 yaş arası çocukların aşılanması yönünde tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu. Okulların açılmasına yönelik hazırlıklar sürerken kritik teklif Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirelecek. Peki 12-18 yaş arasındaki kişiler aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Bakanlar Kurulu pazartesi günü toplanacak. Kritik toplantıda aşılamaya ilişkin yeni kararların verileceği belirtildi.
12 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KARAR VERİLECEK
12 yaş üstü çocukların aşılanması için son karar Bakanlar Kurulunda verilecek. Yaklaşık 1,5 yıldır online olarak sürdürülen eğitim-öğretim 6 Eylül'de yüz yüze başlayacağı belirtiliyor.
TAVSİYE KARARI SUNULDU
Okulların açılacağı tarihe kadar öğrencilerin aşılarının da tamamlanması da gündemdeki önemli konulardan birisiydi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 12-18 yaşın aşılanmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna sundu.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Pazartesi günü toplanacak kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son haftalardaki aşılama ve vaka oranlarıyla ilgili sunum yapması beklenirken, Bakan Koca'nın Bilim Kurulunda alınan tavsiye kararını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacağı belirtiliyor.
12-18 YAŞ GRUBUNA AŞILAMA BAŞLAYABİLİR
12-18 yaş grubunun aşılanıp aşılanmayacağı toplantıda belli olacak. Bakanlar Kurulunda aşılama kararı çıkarsa ilk etapta 16-18 arası grubun aşılanması daha sonra da kademeli olarak 12-16 yaş arasının aşılanması planlanıyor. Söz konusu aşılanacak grup için de aile izni talep edilmesi planlanıyor.
İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI YAYINLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30'du.
Siirt, her 100 bin kişide 974,40 vaka ile ilk sırada yer aldı.
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