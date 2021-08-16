Fizik tedavide sigortalı emekli ayrımı olmaksızın devlet karşılıyor
Evde sağlık hizmeti çerçevesinde fizik tedavi giderlerini sigortalı, emekli ayırımı olmaksızın devlet karşılıyor. Gazilere de fizik tedavi hizmeti sınırsız sağlanıyor. İşte tedavide bütün detaylar.
Boyun ve bel fıtığı, ağrı problemi, kırık, inme, romatizma, spor yaralanmaları, parkinson, kırık başta olarak pek çok rahatsızlığın tedavisinde uygulanan fizik tedavide sigorta hizmeti pek çok vatandaşı ilgilendiriyor. Evde sağlık hizmeti çerçevesinde fizik tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Bir sene içerisinde bir bölge için en çok 30 seans fizik tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız veriliyor. Merak edilen soruların cevapları şu şekilde:
EVDE REHABİLİTASYON VE FİZİK TEDAVİ ALANABİLİR Mİ?
Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor.
TEDAVİ SEANSLARINDA SINIR VAR MIDIR?
Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan tedavi için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.
BELDEN FİZİK TEDAVİ ALDIKTAN SONRA BACAK İLE KOLDAN HEMEN FİZİK TEDAVİSİ ALABİLİR MİYİM?
Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ödeniyor. Bel bölgesinde fizik tedavi alma hakkı 1 yıl içerisinde 30 seans olup farklı bir bölge olma şartı ile bir bölgeden daha 30 seans fizik tedavi alınabilir.
FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARI İÇİN EK ÜCRET ÖDENİR Mİ?
İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden SUT ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.
EMEKLİ SANDIĞI VE SİGORTA EMEKLİLERİ İÇİN FİZİK TEDAVİ İŞLEMLERİ 1 SENE İÇERİSİNDE 30 SEANS YAPILMASI DOĞRU MUDUR?
Fizik tedavi uygulamaları emekliler de dâhil olmak üzere genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olan kişilerin tamamını kapsıyor.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETİNDEN FAYDALANMAK İÇİN BÜTÜN HASTANELERE BAŞVURABİLİR MİYİM?
SGK ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme imzalanıyor. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılıyor. GSS kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına acil haller nedeni ile başvurabilir.
SGK KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ VE FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİNİ KARŞILIYOR MU?
Hekim tarafından uygun görülmesi halinde kemik yoğunluğunu ölçen kemik danstiometri hizmeti karşılanıyor.
YATARAK TEDAVİLERDE AYRI BÖLGELERDE AYNI ANDA FİZİK TEDAVİ UYGULANABİLİR Mİ?
Aynı anda hem boyun hem bel bölgesini tedavisi yapılabilir mi? Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında tedaviler tüm vücut olarak karşılanıyor.
SGK TEDAVİ AMAÇLI KAPLICA MASRAFLARINI KARŞILIYOR MU?
SGK gerekli koşulların sağlanması durumunda kaplıca masraflarını karşılıyor. Bunun için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurullarında rapor düzenlenmesi gerekiyor.
GÜNLÜK FİZİK TEDAVİ SÜRESİNDE 5 GÜNÜNDE TEDAVİSİ KESİLDİĞİNDE KALAN SÜREYİ DEVAM ETTİRİLİR Mİ?
Sağlık raporundaki fizik tedaviye başlanıldıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.
FELÇ OLMUŞ KİŞİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARINDAN FAYDALANABİLİRLER Mİ?
Sağlık raporu ile bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi uygulamaları karşılanıyor. Her yıl için SUT'da belirtilen sağlık raporuna istinaden 0-30 ve 31-60 seans sözleşmeli hastanelerde karşılanıyor.
SEREBRAL PALSİLİ HASTALARIN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TEDAVİLERİ NASIL KARŞILANIR?
Serebral palsi tanısında SUT'ta belirtilen raporlar ile her yıl için en fazla 90 seans tedavi uygulamaları sözleşmeli özel ve resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıyor.
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