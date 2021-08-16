Fizik tedavide sigortalı emekli ayrımı olmaksızın devlet karşılıyor

TEDAVİ SEANSLARINDA SINIR VAR MIDIR?

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan tedavi için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.