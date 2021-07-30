Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu! Türkiye'de vaka ve vefatlarda son durum ne? (30 Temmuz 2021)

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR

Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece-gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." çağrısında bulundu.