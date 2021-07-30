Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu! Türkiye'de vaka ve vefatlarda son durum ne? (30 Temmuz 2021)
Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz 2021'a ait 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarına ait günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de vaka ve vefatlarda son durum ne? Kurban Bayramı ile yükselişe geçen vakalarda son durum ne? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz 2021'a ait 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarına ait günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan önemli mesajlar verdi. İşte haberin ayrıntıları...
VAKA VE VEFATLARDA SON DURUM
30 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR
Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece-gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." çağrısında bulundu.
İŞTE GÜNÜN (30 TEMMUZ CUMA) VAKA VE VEFAT TABLOSU
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
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