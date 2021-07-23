Çin'den koronavirüsün kökenine yönelik araştırmayı reddetti! DSÖ'nün hamlesine karşı son dakika açıklaması
Çin'den Dünya Sağlık Örgütü'nün kökeninin araştırılmasına yönelik ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini açıkladı. Koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiğine yönelik iddiaların bir söylentiden ibaret olduğunu söyleyen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin bu durumun oldukça şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Peki koronavirüs nerede üretildi? Koronavirüs üretildi mi?
Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirdi.
"OLDUKÇA ŞAŞIRDIM"
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının, virüsün, bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine "oldukça şaşırdığını" ifade etti.
"KABUL ETMEMİZ OLANAKSIZ"
Bakan Yardımcısı Zıng, Kovid-19'un laboratuvardan çıktığı fikrinin "sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti" olduğunu kaydederek, ikinci aşama planını reddetti. Basın toplantısında konuşan Zıng, "Böyle bir 'köken takip etme planını' kabul etmemiz olanaksız." ifadesini kullandı.
ARAŞTIRMANIN İLK AŞAMASI, ŞUBATTA SONA ERMİŞTİ
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmanın ikinci evresinde, Çin'i, daha fazla iş birliği yapmaya çağırmıştı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'e salgının ilk zamanlarına ilişkin şeffaflığını artırmaya ve virüsün kökenini çözmeye yardımcı olmak için laboratuvarlarına daha fazla erişime izin verme çağrısında bulunmuştu.
Salgının kökenine dair yapılan araştırmanın ilk aşaması, şubatta sona ermişti.
DSÖ HEYETİ VUHAN'A GİTMİŞTİ
Daha önce virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması talebini reddeden Çin, uluslararası baskıların artmasıyla DSÖ heyetinin Vuhan'da incelemeler yapmasına izin vermişti.
DSÖ, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.
İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini, ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıklamıştı.
Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.
2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.
Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan, karşı iddialar ortaya atmıştı.
İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ
Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.
Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
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