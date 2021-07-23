Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan ameliyat

Doğumsal bir beyin damar hastalığı bulunan ve kafatası yaşıtlarına göre daha büyük olan Özbek Özbek Sobirov Nurmuhammad'ın (5) hastalığı ülkesinde tedavi edilemeyince hastalık zamanla ilerledi. Türkiye'ye yönlendirilen minik hasta ve ailesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada Galen Ven Anevrizması tanısı konulan Nurmuhammad'a 2 seanslık anjiyo embolizasyon uygulandı. Nurmuhammad, operasyon sonrası ilk kez rüya gördü.







Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Ailesi, ilk operasyondan sonra panik içerisinde uyandı ve çok heyecanlı, mutlu bir şeyler anlatmaya çalıştığını söyledi. Tedavi sonrası basınç düştüğünden fizyoloji normale döndü ve rüya görmeye başladı. İlk defa rüya görmüş oldu, ben de ilk defa rastladım meslek hayatımda" dedi.







YANLIŞ TANI KONULMUŞ!

Kılıçkesmez, "Bu hastamız 5 yaşında yürüme motor fonksiyon problemleri, konuşmasında güçlük olan bir çocuktu. Danışıldı bize, tedavi edebileceğimizi söyledik. 2 ay sonra tedavi olmak için geldi. Damar yumağı tanısı konulmuştu ancak yanlış bir tanı olduğunu anladık. Büyük bir toplar damarında anevrizmatik bir genişleme olduğunu gördük. 2 seans tedavi uygulandı. Şimdi çok daha motor fonksiyonları yerine geldi, daha rahat yürüyebiliyor. Belki okula gidebilecek. Biz bu hastayı büyük bir hastane olduğumuz için tedavi edebiliyoruz" dedi.





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