Sağlık Bakanlığı 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını güncelledi! İstanbul Ankara İzmir'de vakalar arttı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10-16 Temmuz tarihlerine yönelik illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasını son dakika olarak paylaştı. Bakan Koca "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul Ankara İzmir vaka sayılarında son durum ne? Hangi şehirlerde arttı? Vakalar nerelerde azaldı? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca paylaşımında "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL ANKARA İZMİR'DE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
EN ÇOK NERELERDE ARTTI?
Bakan Koca paylaşımında "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.
AŞI ÇAĞRISI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı.
3-9 TEMMUZ VAKA HARİTASI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...
- Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları ayın kaçında açıklanır? İşte takvim...
- LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü orada...
- Muğla'da son dakika deprem! 22 Temmuz 2021 Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler listesi...
- BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...
- Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!
- Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?
- İl içi tayin sonuçları için kritik hafta! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi
- A101 22 Temmuz aktüel kataloğu: Perşembe indirimleri ile A101'de sürpriz ürünler satışa çıktı! Bu hafta...
- Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı şartları nedir? 2021 sözleşmeli muhafaza memuru başvuruları ne zaman başlıyor?