Sağlık Bakanlığı 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını güncelledi! İstanbul Ankara İzmir'de vakalar arttı mı?

Bakan Koca paylaşımında "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.