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Sağlık Bakanlığı 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını güncelledi! İstanbul Ankara İzmir'de vakalar arttı mı?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Sağlık Bakanlığı 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını güncelledi! İstanbul Ankara İzmir'de vakalar arttı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10-16 Temmuz tarihlerine yönelik illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasını son dakika olarak paylaştı. Bakan Koca "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul Ankara İzmir vaka sayılarında son durum ne? Hangi şehirlerde arttı? Vakalar nerelerde azaldı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ANKARA İZMİR'DE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

EN ÇOK NERELERDE ARTTI?

Bakan Koca paylaşımında "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.

AŞI ÇAĞRISI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı.

3-9 TEMMUZ VAKA HARİTASI

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