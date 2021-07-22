Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken aşı paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından uyarılarını sürdürüyor. Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah olan aşıya davetini bir kez daha yineledi. Bakan Koca, aşı ve tedbirlere uyulmamasının kısır döngü oluşturacağını ifade etti.

"AKSİ KISIR DÖNGÜDÜR"

Bakan Koca'nın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!