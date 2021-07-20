Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden bir uyarıda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde." ifadelerini kullandı.
Dönüşe bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde.