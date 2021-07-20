20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika:  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın

Son dakika:  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2021
ABONE OL
Son dakika:  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden bir uyarıda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı "BU BAYRAM DİĞER 3 BAYRAMDAN FARKLI"
Bakan Kocadan aşı açıklaması BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Sinovac aşısı yüzde kaç koruyor? Bakan Koca... SİNOVAC AŞISI YÜZDE KAÇ KORUYOR? BAKAN KOCA...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA