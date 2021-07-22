Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu… "Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı" uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
22 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 586 oldu.
Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." ifadelerini kullandı.
Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz. pic.twitter.com/vKWJp8FNML— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.08'E ULAŞILDI
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.
2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 635 BİN 725 OLDU
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 155 bin 309 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 635 bin 725 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 696 bin 807 kişiye aşı yapıldı.
"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.
BAKAN KOC UYARDI: YENİ VAKA SAYISI 2 HAFTADA 2 KATINA ÇIKTI
Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim.
Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI
21 TEMMUZ
20 TEMMUZ
19 TEMMUZ
18 TEMMUZ
17 TEMMUZ
16 TEMMUZ
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