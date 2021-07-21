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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Türkiye vaka sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye'de koronavirüste son durum

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Türkiye vaka sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye'de koronavirüste son durum

Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 192 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 4 milyon 200 bine yaklaşırken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 35 milyon 82 bine yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 192 milyonu aşarken, toplam can kaybı 4 milyon 200 bine yaklaştı. En fazla vaka sıralamasında ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 875 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 49 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 144 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 784, Texas'ta 52 bin 865 olarak belirlendi.

VAKA SAYILARINDA İLK 10 ÜLKE

ABD 35,082,232

HİNDİSTAN 31,219,374

BREZİLYA 19,419,741

RUSYA 6,030,240

FRANSA 5,890,062

TÜRKİYE 5,546,166

İNGİLTERE 5,519,602

ARJANTİN 4,784,219

KOLOMBİYA 4,668,750

İTALYA 4,293,083

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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