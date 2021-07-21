Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Türkiye vaka sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye'de koronavirüste son durum

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 875 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 49 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 144 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 784, Texas'ta 52 bin 865 olarak belirlendi.