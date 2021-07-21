Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Türkiye vaka sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye'de koronavirüste son durum
SAĞLIK ahaber.com.tr
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 192 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 4 milyon 200 bine yaklaşırken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 35 milyon 82 bine yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 875 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 49 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 144 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 784, Texas'ta 52 bin 865 olarak belirlendi.
VAKA SAYILARINDA İLK 10 ÜLKE
ABD 35,082,232
HİNDİSTAN 31,219,374
BREZİLYA 19,419,741
RUSYA 6,030,240
FRANSA 5,890,062
TÜRKİYE 5,546,166
İNGİLTERE 5,519,602
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