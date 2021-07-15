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Son 24 saatte ne kadar Kovid-19 aşısı uygulandı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamı duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Son 24 saatte ne kadar Kovid-19 aşısı uygulandı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını bildirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00'a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşı daha yapıldı. Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz Çarşamba gününe ait Kovid-19 vaka, vefa ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

24 SAATTE TÜRKİYE'DE 43 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." dedi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı

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