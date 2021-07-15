15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Japonya 12 yaş ve üzerine onay verdi! Moderna çocuklara da uygulanacak

Japonya 12 yaş ve üzerine onay verdi! Moderna çocuklara da uygulanacak

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
ABONE OL
Japonya 12 yaş ve üzerine onay verdi! Moderna çocuklara da uygulanacak

Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onaylayacak. Öte yandan Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasının onayı mayıs ayında verilmişti.

Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli 18 yaş ve üstü kişilere uygulanan Moderna aşısının kapsamı genişletilecek.

Moderna'nın yerel ortağı Japon ecza devi Takeda kanalıyla bakanlığa iletilen son verilerin uzman heyetten onay alması bekleniyor.

Onay sonrası Moderna aşısı Japonya genelinde 12 yaş ve üstü herkese uygulanabilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasının onayı mayıs ayında verilmişti.

Son rakam açıklandı: 60 milyonu aştı! SON RAKAM AÇIKLANDI: 60 MİLYONU AŞTI!
Japonyadan flaş aşı kararı JAPONYA'DAN FLAŞ 'AŞI' KARARI
Almanyada aşı zorunlu olacak mı? Merkel açıkladı ALMANYA'DA AŞI ZORUNLU OLACAK MI? MERKEL AÇIKLADI
Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında! TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN ÜLKELER ARASINDA!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA