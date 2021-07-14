Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı |14 Temmuz Çarşamba vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz Çarşamba gününe ait Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapılırken, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı. 43 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz Çarşamba gününe ait Kovid-19 vaka, vefa ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
24 SAATTE TÜRKİYE'DE 43 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." dedi.
13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
- Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...
- Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...
- Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Galatasaray-PSV Eindhoven bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
- A101'den bayram ettiren kampanyalar! 15 Temmuz 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe indirimleri...
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
- Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...
- Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?