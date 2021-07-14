14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı |14 Temmuz Çarşamba vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı |14 Temmuz Çarşamba vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz Çarşamba gününe ait Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapılırken, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı. 43 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz Çarşamba gününe ait Kovid-19 vaka, vefa ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

24 SAATTE TÜRKİYE'DE 43 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." dedi.

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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