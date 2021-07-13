13 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı! Sağlık Bakanlığı paylaştı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı! Sağlık Bakanlığı paylaştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
ABONE OL
Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı! Sağlık Bakanlığı paylaştı

Koronavirüs ile (KOVİD-19) mücadele kapsamından sürdürülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca, yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Ortaylı, "Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile (KOVİD-19) mücadele kapsamından sürdürülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca, yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

"KORONAVİRÜSE KARŞI MUTLAKA AŞILANALIM"

İlber Ortaylı, "İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüs'e karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı İLBER ORTAYLI'DAN KOVİD-19 AŞISI MESAJI
Bakanlık 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu BAKANLIK 24 SAATLİK KOVİD-19 TABLOSUNU DUYURDU
Bakanlık 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA