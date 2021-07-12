SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu da açıklandı. Öte yandan bakanlık tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

49 KİŞİ VEFAT ETTİ

Son 24 saatlik verilere göre 5 bin 404 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 oldu.