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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Peki, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu da açıklandı. Öte yandan bakanlık tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

49 KİŞİ VEFAT ETTİ

Son 24 saatlik verilere göre 5 bin 404 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 oldu.

Bir günde toplam 227 bin 273 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 506 olarak kaydedildi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (12 TEMMUZ)

BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." mesajını verdi.

AŞILAMADA SON DURUM (12 TEMMUZ 2021)

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 28,26 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 58 milyon 594 bin 137'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA BİTLİS VAR

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirdiği Bitlis'i ise sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak takip etti.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA VE VEFAT TABLOLARI (11 TEMMUZ)

(10 TEMMUZ)

9 TEMMUZ

8 TEMMUZ

7 TEMMUZ

6 TEMMUZ

5 TEMMUZ

4 TEMMUZ

3 TEMMUZ

2 TEMMUZ

1 TEMMUZ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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