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Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısına ilişkin son dakika açıklaması!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısına ilişkin son dakika açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında "450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "CoronaVac'ın 306.080 dozluk B18880035A serisinde 450 adet aşının primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Güvenlik açısından analiz süreci yeniden başlatılmıştır" dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere aşıların dağıtım öncesi kapsamlı analizleri yapılmaktadır. CoronaVac isimli aşının da her bir serisi aynı şekilde Bakanlığımızın uluslararası standartlardaki laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Rutin prosedür olarak aşıların uygulanmak üzere dağıtımının akabinde de takipleri sürdürülmektedir. Bu süreçte CoronaVac'ın 306.080 dozluk B18880035A serisinde 450 adet aşının primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Bu durum üzerine ilgili serinin tamamının uygulanması, güvenlik açısından gösterdiğimiz yüksek hassasiyet nedeniyle durdurulmuş ve analiz süreci yeniden başlatılmıştır. İlgili çalışmalar tamamlanmış olup, analiz sonuçları uygun bulunmuştur. Sonuç itibarıyla 450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup, güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİ OLURSA NE YAPMALI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

İki doz koronavirüs aşısı olanlara müjde! İKİ DOZ KORONAVİRÜS AŞISI OLANLARA MÜJDE!

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