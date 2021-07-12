Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısına ilişkin son dakika açıklaması!

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere aşıların dağıtım öncesi kapsamlı analizleri yapılmaktadır. CoronaVac isimli aşının da her bir serisi aynı şekilde Bakanlığımızın uluslararası standartlardaki laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Rutin prosedür olarak aşıların uygulanmak üzere dağıtımının akabinde de takipleri sürdürülmektedir. Bu süreçte CoronaVac'ın 306.080 dozluk B18880035A serisinde 450 adet aşının primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Bu durum üzerine ilgili serinin tamamının uygulanması, güvenlik açısından gösterdiğimiz yüksek hassasiyet nedeniyle durdurulmuş ve analiz süreci yeniden başlatılmıştır. İlgili çalışmalar tamamlanmış olup, analiz sonuçları uygun bulunmuştur. Sonuç itibarıyla 450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup, güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.