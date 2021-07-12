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Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede geliştirdikleri aşı aşı ile insanların rahat nefes almasını sağlayan Uğur Şahin ile Özlem Türeci'den yeni bir açıklama geldi. Türk bilim insanları, "Eğer gerekli görülürse, mrNA tekniğimiz 100 gün içinde aşıyı, yeni varyantlara karşı uyarlamamıza izin veriyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Fransız Les Echos gazetesine açıklamalarda bulundu. İkili, klinik deneylerin tamamlanmasından 100 gün sonra Pfizer/BioNtech aşısının varyantlara uyarlanmış bir versiyonunun hazır olacağını açıkladı. Söz konusu tarih, bu yılın Ekim ayına denk geliyor.

Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

"AŞININ YENİ VERSİYONU 100 GÜNDE HAZIR"
Özlem Türeci tarafından yapılan açıklamada, bir aşıyı corona virüsün yeni varyantlarına karşı uyarlamanın, mRNA yöntemi kullanıldığı için oldukça kolay olduğu belirtildi. Türeci, "Fikir, orijinal virüsün başak proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret" dedi.

Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech aşısının yeni versiyonuyla ilgili Ağustos ayında bilimsel bir makale yayınlanacak. Ardından yapılan klinik deneyler, aşının değişen Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine olanak tanıyacak.

Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI
Şahin, "Yeni aşıya gerçekten ihtiyaç duyulursa, 100 gün içinde geliştirilmesine olanak tanıyan kanıtlanmış bir yöntemimiz var" diye ekledi. Türeci, şu an için Delta varyantı gibi yeni türlerin ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

Türeci, "Başak proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını gösteriyor" dedi.

Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

İkili, üçüncü doz uygulama yetkisinin laboratuvarların kontrolünde değil, hükümetlerin elinde olduğunu vurguladı.

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