Dünyaya umut olmuşlardı! Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 gün içinde hazır

ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Şahin, "Yeni aşıya gerçekten ihtiyaç duyulursa, 100 gün içinde geliştirilmesine olanak tanıyan kanıtlanmış bir yöntemimiz var" diye ekledi. Türeci, şu an için Delta varyantı gibi yeni türlerin ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.