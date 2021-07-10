İki doz koronavirüs aşısı olanlara müjde! Delta varyantına karşı koruma sağlıyor! Sinovac BioNTech...

DELTA İKİ KAT FAZLA BULAŞIYOR

"Delta varyantı ise İngiltere varyantına göre 2 kat fazla bulaşıyor. Daha fazla enfeksiyona neden olabiliyor. Biz ne yapabiliriz? Normal şartlarda virüsün damlacık yolu ile geçtiğini söylemiştik. Bu virüs damlacıkla gene, çok daha az virüs çok daha ağır hastalığa neden oluyor."