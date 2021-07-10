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İki doz koronavirüs aşısı olanlara müjde! Delta varyantına karşı koruma sağlıyor! Sinovac BioNTech...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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İki doz koronavirüs aşısı olanlara müjde! Delta varyantına karşı koruma sağlıyor! Sinovac BioNTech...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara katıldığı bir televizyon programında delta varyantı ve aşılara yönelik açıklamalarda bulundu. İki doz aşı olanlara delta varyantına yönelik müjdeli bir haber veren Kara, Delta ve İngiliz varyantlarının da karşılaştırmasını yaptı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara katıldığı canlı yayında Delta varyantı ve İngiltere varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 DOZ AŞI KORUYOR

Prof.Dr. Ateş Kara, 2 koz aşı olan kişilerin Delta'ya karşı korunduğunu ifade ederken "Şöyle açıklayalım, aşılar Delta'da hastaneye başvuracak kadar ağır olmasını ya da kayıpları önleyecek kadar önemli" ifadelerini kullandı.

VARYANTLARDA SON DURUM NE?

"Pek çok varyant konuşmaya başladık. Öncellikle şunu söyleyebiliriz; yapısal özelliklerinde değişiklik gösteriyorsa biz buna varyant diyoruz. Eylül başında İngiltere varyantı başladı. Delta varyantı ise Aralık ayı gibi Hindistan'da ortaya çıktı. Daha önce yüzde 50'sinden fazlasının enfeksiyon geçirdiği bir bölgede ortaya çıktı. Sonrasında Hindistan'da hızla yayıldı. Problem çıkarabilecek bir varyant olarak kabul edildi."

"İngiltere varyantının başlangıcı İngiltere'ydi. Delta varyantının İngiltere'de vakaların çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Neden tedirgin olmalıyız? Daha fazla bulaştığını daha hızlı yayıldığını gösteriyor. İlk virüsü Vuhan virüsü olarak değerlendirecek olursak onu takip eden İngiltere varyantı, 2 kat fazla bulaşıyordu. Hastalığın ağırlığında fark yaratmamıştı."

DELTA İKİ KAT FAZLA BULAŞIYOR

"Delta varyantı ise İngiltere varyantına göre 2 kat fazla bulaşıyor. Daha fazla enfeksiyona neden olabiliyor. Biz ne yapabiliriz? Normal şartlarda virüsün damlacık yolu ile geçtiğini söylemiştik. Bu virüs damlacıkla gene, çok daha az virüs çok daha ağır hastalığa neden oluyor."

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.

İşte günün koronavirüs tablosu! İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU!

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