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Dünyayı ilgilendiren koronavirüs tablosunda Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka var?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Dünyayı ilgilendiren koronavirüs tablosunda Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka var?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 186 milyonu geçti. ABD, 34 milyon 677 bin 728 vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Rusya ise son dönemde yaşadığı vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin üstüne çıkarak beşinci sıraya yerleşti. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 186 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4 milyonun üzerine çıktı. ABD 34 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 254 artarak 606 bin 482'ye çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 20 bin 284 artışla 33 milyon 792 bin 445'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 254 artarak 606 bin 482 oldu. California, 3 milyon 829 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 13 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 ÜLKE

ABD 34,677,728

HİNDİSTAN 30,791,262

BREZİLYA 18,962,786

FRANSA 5,803,687

RUSYA 5,733,218

TÜRKİYE 5,465,094

İNGİLTERE 5,058,093

ARJANTİN 4,613,019

KOLOMBİYA 4,450,086

İTALYA 4,268,491

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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