Dünyayı ilgilendiren koronavirüs tablosunda Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka var?

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 254 artarak 606 bin 482'ye çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 20 bin 284 artışla 33 milyon 792 bin 445'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 254 artarak 606 bin 482 oldu. California, 3 milyon 829 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 13 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.