10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte son durum

SAĞLIK AA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'deki aşılama çalışmalarına yönelik son durumu paylaştı. Bakan Koca "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada koronavirüs aşılamasında son durumu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA İLLERE GÖRE VAKA HARİTASINI PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA