Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Aşılamada son durum ne? (9 Temmuz 2021)
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 9 Temmuz 2021 tarihine ait güncel koronavirüs vaka ve vefat tablosu açıklandı. Ayrıca bakanlığın yeni tablosunda Türkiye'de 24 saate uygulanan Kovid-19 aşısı miktarı yer aldı. Peki, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 9 Temmuz 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu.
5.670 YENİ VAKA
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (9 TEMMUZ 2021)
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.na bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez." uyarısını yapan Koca vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.
"AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKA SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.
"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez." uyarısını yapan Koca vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 VAKA TABLOLARI
(8 TEMMUZ)
(7 TEMMUZ)
26 HAZİRAN- 2 TEMMUZ İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.
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