Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca aşılamada yeni uygulamanın başladığını duyururken, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için de 3.doz aşıları hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca ayrıca aşı sertifikası hakkındaki gelişmeleri de paylaştı. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
SALGIN ARTIK GÜNDEMİMİZDEN ÇIKIYOR
Aziz Vatandaşlarımız,
Salgın hastalığın görülmeye başladığı ilk günlerden beri bilim insanlarımız büyük gayretlerle salgın yönetimi ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi için üstün hizmetler verdiler.
Bilim kurulumuz tüm olağan üstü durumlara rağmen ara vermeden her hafta toplanarak gelişmeleri ele aldı. Bugün de bilim kurulu toplantımız sonrası gelişmelerden sizleri haberdar etmek için huzurlarınızdayım.
Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir.
BAZI İLLERİMİZ GERİDE KALDI
Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.
Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz.
"3 AYDAN SONRA AŞI OLABİLİRLER"
Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bilmenizi isterim ki bu durum çok daha uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır.
Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum.
Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir.
50 YAŞ ÜSTÜ İSTEDİĞİ AŞIYI OLABİLECEK
Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve Sağlık çalışanlarımız 3. Doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler.
Gündeme getirilen bir başka konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika tanıma anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir.
İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLAR AŞI SERTİFİKASI OLUŞTURABİLECEK
Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.
ENTEGRASYON SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ
Bir konuyu daha dikkatlerinize sunmak isterim. Hâlihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kâğıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi isterim. Dijital sağlık altyapımız salgın boyunca işimizi çok kolaylaştırdığı gibi aşı konusunda da en önemli güvencelerimizden biridir.
Aşı programından sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sergilenen yüksek başarı güneşli günlerden daha hızlı yüreklerimizi ısıtmış ve salgından kurtuluşa olan inancımızı perçinlemiştir. Bu olumlu gidişatı en güzel şekilde nihayete erdirmek elimizde. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar kişisel tedbirlerimizden taviz vermeyelim. Bir an evvel aşımızı olalım.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
DELTA 3 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." ifadelerini kullanmıştı.
İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.
KISITLAMASIZ İLK BAYRAM
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda kısıtlama olmayacağını açıkladı.
Detayları aktaran A Haber Muhabiri Melis Coşan, "Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konularını ihmal etmemelerini istiyorlar. 18 yaş üstü kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Yüzde 70 oranında aşılama yapmak istiyoruz.
Kurban pazarlarında sosyal mesafenin sağlanması açısından tedbirli olunması gerekiyor.
Vakalar düşmeye devam ediyor ve aşılama hızlı şekilde devam ediyor. Tablonun olumlu yöne dönmesi ve 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vatandaşların akıllarında tek bir soru vardı. 'Kurban Bayramı'nda ek tedbirler olacak mı?' sorusuna cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca bayramda ek tedbirler olmayacağını açıkladı. Yani Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olmayacak." dedi.
DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu. m18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.
AŞILAMALARDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 36 milyon 609 bin 393, ikinci doz aşı 16 milyon 59 bin 721 oldu. Böylece doz miktarı, 54 milyon 615 bin 260'a yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 984 bin 146, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 659 bin 936, toplam 9 milyon 969 bin 790, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 953 bin 646, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 353 bin 226, toplam 4 milyon 491 bin 872, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 398 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 94 bin 549, toplam 3 milyon 663 bin 105 doz olarak kayıtlara geçti.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.
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