Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları

BAZI İLLERİMİZ GERİDE KALDI

Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.

Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz.