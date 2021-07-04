SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz 2021 vaka ve vefat rakamlarını duyurdu
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin güncel (4 Temmuz 2021) koronavirüs tablosu açıkladı. Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (4 TEMMUZ 2021)
Bakan Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." dedi.
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT VAKA TABLOLARI
3 TEMMUZ
2 TEMMUZ
1 TEMMUZ
30 HAZİRAN
29 HAZİRAN
28 HAZİRAN
27 HAZİRAN
26 HAZİRAN
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