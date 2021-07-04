SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz 2021 vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (4 TEMMUZ 2021)

Bakan Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." dedi.

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT VAKA TABLOLARI

3 TEMMUZ