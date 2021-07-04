Delta varyantından nasıl korunuruz? Uzman isimden flaş açıklama

4- Delta varyantının yeni bir dalgaya yol açması nasıl engellenebilir?

"Yapılan çalışmalar, aşıların önemli ölçüde etkinliğini koruduğunu gösteriyor. Delta varyantına karşı da en etkili silah, çift doz aşı ve bireysel tedbirler. Sağlık Bakanlığı da bu varyant yayılmadan tedbir olarak BioNTech aşılarının ikinci dozunun yapılma süresini 4 haftaya çekti. İkinci doz aşısını olanların oranının artırılmasına yönelik çok önemli bir tedbir almış oldu. Ayrıca çok iyi bir uygulama olarak sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlara 3. doz hakkını tanıdı. Böylelikle aşı etkinliği azalmış olanların da varyanttan korunması sağlanacak.