Son dakika: Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı? İşte son veriler...
SAĞLIK ahaber.com.tr
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Peki, Türkiye'de ilk günden bu yana ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
TOPLAM DOZ AŞI
Aşılama sürecinden bugüne uygulanan toplam aşı sayısı ise 52.625.956 oldu.
1. VE 2. DOZ AŞI RAKAMLARI
Birinci doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 35.891.830 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı da 15.664.867 olarak kayıtlara geçti.
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