Çin aşısı Sinovac için son dakika açıklaması! Gençlerde daha fazla antikor oluşturuyor! Sinovac koronavirüs aşısı koruma oranı yüzde kaç?

ANTİKOR OLUŞUM ORANI YÜKSEK

Faz 1 çalışmalarında katılımcılardan 69'una, faz 2 çalışmalarında katılımcılardan 467'sine aşının ikinci dozu uygulandı. Faz 1 çalışmalarında, iki doz aşılamadan sonra 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz uygulanan her iki grupta da antikor oluşma oranı yüzde 100 olarak tespit edildi.

Faz 2 çalışmasında, 1,5 mikrogram doz uygulanan grupta antikor oluşumu yüzde 96,8; 3 mikrogram doz uygulanan grupta da yüzde 100 olarak kaydedildi. Çalışmada, Kovid-19'a karşı CoronaVac aşısının iki dozunun 3-17 yaş çocuk ve ergenler için "güvenli, iyi tolere edilmiş olduğu ve salgısal tepkiler oluşturduğu" kaydedildi.