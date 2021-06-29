Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? İşte görüldüğü iller...
Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Delta varyantının belirtilerinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmesinin ardından gündemin ana maddesi haline geldi. Delta varyantının Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Delta varyantının ülkemizde hangi illerde görüldüğü merak ediliyor. İşte, Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? İşte görüldüğü iller...
Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının devam ettiği günlerde tüm dünyada olduğu gibi delta mutasyonu ülkemizd de görüldü. Daha bulaşıcı olma özelliği olan varyantın belirtileri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? İşte görüldüğü iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da" dedi.
DELTA VARYANTI NEDİR?
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre TÜSAD Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu ile 7 soruda Delta varyantını anlattı;
1) Delta varyantı yeni mi bulundu? 'Bir bu eksikti' diyeceğim ama...
Yeni değil. Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık. Altında tabii 'ırkçılık' kaygıları yatıyor. Varyantların ilk tespit edildikleri ülkeleri 'damgalayacak' şekilde isimlendirilmesi o ülkelere zarar veriyordu. Bu nedenle düzenleme yapıldı.
2) Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Başından beri Delta varyantı 'çift mutasyonlu' olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor.
Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa'ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
3) Belirtileri neler? Farklılıklar söz konusu mu?
Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.
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