Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının devam ettiği günlerde tüm dünyada olduğu gibi delta mutasyonu ülkemizd de görüldü. Daha bulaşıcı olma özelliği olan varyantın belirtileri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? İşte görüldüğü iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da" dedi.