28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Haziran 2021'e ait Kovid-19 tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Haziran 2021'e ait Kovid-19 tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 28 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Dünkü tabloya göre; vaka, vefat ve hasta sayısı arttı. İşte ayrıntılar...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Haziran 2021'e ait Kovid-19 tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

VAKA VE VEFAT RAKAMLARITürkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.

-TABLODA YÜKSELİŞ VAR

Dünkü tabloya göre vaka, vefat ve hasta sayısı arttı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (28 HAZİRAN)

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU

27 HAZİRAN

26 HAZİRAN

25 HAZİRAN

24 HAZİRAN

23 HAZİRAN

22 HAZİRAN

21 HAZİRAN

20 HAZİRAN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA