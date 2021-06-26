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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021'e ait koronavirüs tablosunu açıkladı | Türkiye'deki vaka ve vefat rakamları son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından (covid19.saglik.gov.tr) Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 26 Haziran 2021 korona virüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosu...

5 bin 266 yeni vaka tespit edildi! Günün verileri açıklanadı 5 BİN 266 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANADI

İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (26 HAZİRAN 2021)

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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