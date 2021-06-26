Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021'e ait koronavirüs tablosunu açıkladı | Türkiye'deki vaka ve vefat rakamları son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından (covid19.saglik.gov.tr) Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 26 Haziran 2021 korona virüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosu...
İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (26 HAZİRAN 2021)
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KORONAVİRÜS TABLOLARI
25 HAZİRAN
24 HAZİRAN
23 HAZİRAN
22 HAZİRAN
21 HAZİRAN
20 HAZİRAN
19 HAZİRAN
18 HAZİRAN
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