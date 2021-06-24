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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (24 Haziran 2021)

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 24 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresinden duyurdu. Peki, Türkiye'de 1 günde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti vaka sayısı ne kadar? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından (covid19.saglik.gov.tr) Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 703 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (24 HAZİRAN 2021)

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 417'ye yükseldi. Toplamda 59 milyon 444 bin 650 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 385 testten 5 bin 703 yeni vaka sayısı, 498 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 393 bin 248, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 254 bin 708'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 752 olduğu açıklandı.

5 bin 703 yeni vaka! Günün verileri açıklandı 5 BİN 703 YENİ VAKA! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

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21 HAZİRAN

20 HAZİRAN

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17 HAZİRAN

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14 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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