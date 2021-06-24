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5 bin 703 yeni vaka! Sağlık Bakanlığı 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 19:58
Güncelleme:24.06.2021 20:00
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 24 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 703 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 417'ye yükseldi. Toplamda 59 milyon 444 bin 650 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 385 testten 5 bin 703 yeni vaka sayısı, 498 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 393 bin 248, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 254 bin 708'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 752 olduğu açıklandı.

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