Bu besinler kanser riskini en aza indiriyor! Uzman isim sağlıklı hayatın şifresini verdi

İlaçlar çoğu kez hastalığın belirti ve bulgularını ortadan kaldırmaktan ve biyokimyasal değerleri normalleştirmekten başka bir işe yaramaz, sürekli kullanılmaları gerekir ve birçok yan etkisi vardır. EPIC adı verilen Avrupa çalışması bunun en güzel örneğidir. 10 farklı ülkeden 500 bini aşkın kişi üzerinde yapılmış ve Archives of Internal Medicine adlı dergide yayınlanmıştır. Bu çalışmaya göre 4 temel yaşam alışkanlığı edinerek şeker hastalığının %93, kalp krizinin %81, felçlerin %50, her türlü kanserin %36 oranında önlenmesi mümkündür.