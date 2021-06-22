Bunaltıcı sıcaklar başladı! Kalp krizi uyarısı yapıldı
Bunaltıcı sıcakların artması üzerine uzmanlar kalp krizi riskini yeniden hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; dünyada her yıl ortalama 18 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Can kayıplarının önemli bir kısmı da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle yaşanıyor.
Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ile vücudun ısı dengesi bozulurken, ısı dengesinin sağlanması için kalp hızında meydana gelen dalgalanmalar kalp krizini tetikleyebiliyor.
Yaz aylarında, sıcaklığın etkisi ile vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp hızında dalgalanmalar olabiliyor. Bu nedenle sıcak havalardan yalnızca hipertansiyon ve kalp hastaları değil, sağlıklı kişiler de olumsuz etkileniyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle kan dolaşımı düzensizleşen kalp ve damar hastaları, gerekli önlemleri almazsa, kalp krizi tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Yaz sıcaklarından korunmak için alınacak önlemler ile kalp sağlığını korumak mümkün olabiliyor.
"KALP HASTALIKLARI YAŞAMI TEHDİT EDEN EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNU"
Kalp ve damar hastalıkları, kronik hastalıklar içerisinde yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; dünyada her yıl ortalama 18 milyon, Türkiye'de ise 200 bin kişi, kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmekte. Bu sayı, her geçen yıl artış göstermekte. Kalp hastalıklarının ve kalp krizlerinin oluşumunda; başta sigara olmak üzere düzensiz beslenme, stres ve çevresel faktörler de etkili rol oynamakta.
KALP KRİZİ UYARISI
Yaz aylarında kalp krizinin önemli risk faktörlerinden biri de aşırı sıcak ve nemli havadır. Sıcak havalar, ani kan basıncı düşüşüne ya da yükselmesine neden olabilir. Kalp ve damar hastaları ile ileri yaştaki bireylerde bu ani değişimler kalp krizini tetikleyebilir. Güneş ışınları ile uzun süreli temas bu duruma zemin hazırlayabilir. Bu nedenle özellikle kalp ve damar hastalarının sıcaklardan korunması, güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması çok önemlidir. Bu hastalar, güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalı, dışarı çıkmak durumunda olanlar ise gölge yerlerde bulunmalı ya da şemsiye kullanmalıdırlar.
"SIVI TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ"
Vücudun sıvı dengesinin korunabilmesi için aşırı terlemeyle kaybedilen sıvının tekrar yerine koyulması çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında günde 2,5-3,0 litre su tüketilmelidir. Ayrıca tansiyon ve kalp hastalarının mutlaka kardiyoloji uzmanı kontrolünde gerekli tetkik ve takiplerini yaptırmaları önerilir.
"TUZA DİKKAT EDİN TAZE MEYZE VE SEBZE TÜKETİN"
Özellikle sıcak yaz aylarında hipertansiyonu olan hastalarda genel olarak yapılan tuz kısıtlaması devam etmeli ve sebzelerle beraber tuz alımının artmaması için özen gösterilmelidir. Az yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı gibi özellikle doymamış yağlardan zengin bitkisel sıvı yağlar tüketilmelidir. Günlük 3-4 porsiyon çeşitli taze sebze ve meyve yenilmesi ince ve kalın bağırsağın düzenli çalışmasını sağlayacaktır. Ancak meyvenin aşırı tüketilmesinin kan şekerini arttıracağını ve kiloyu attırdığını unutmamak gerekir. Bu nedenle diyabet ve obezite hastaları buna dikkat etmelidir. Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller mutlaka sofrada olması gereken besinlerdir. Salam, sosis, sucuk gibi, katkı maddeleri ve aşırı tuz içeren yiyecekler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.
Sıcak yaz aylarında bilinçsizce kullanılan klimalar birçok sağlık sorununa neden olduğu gibi kalp üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Klima ile soğutulmuş ortamlara aniden girildiğinde kan damarlarında ani kasılmalar oluşarak kan basıncı ve koroner damarlar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu durumdan kaçınmak için özellikle kalp hastalarının bulunduğu ortam 24 derecenin altında olmamalı, doğrudan klima karşısında oturulmamalıdır.
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