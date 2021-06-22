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Haberler Sağlık Haberleri Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Limon suyunun sağlığa faydalı olduğu bilinen bir gerçek. Peki, limon suyunun cildimize ne gibi etkileri var? Mucizevi etkisi kullananları oldukça şaşırtıyor. Bakın yüzünüzü limon suyuyla temizlediğinizde cildinizde ne gibi değişiklikler oluyor...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

C vitamini ve potasyum açısından zengin olan ve sağlığa sayısız faydası olan limon suyu, kilo verme ve diyabet riskinin azalmasına da yardımcı oluyor.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Yüzünüzü limon suyu ile temizlediğinizde, sivilce ve leke oluşumunu da engellemiş olursunuz. Yüzünüze limon suyu uyguladığınız zaman yaşlanma lekelerini ve kırışıklıkları da önlersiniz.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

YÜZE LİMON SUYU SÜRMENİN ZARARI VAR MI?

Limondaki doğal asitler, cilt için son derece yararlı etkilere sahip. Healthline'a göre limon suyu enfeksiyonu giderir, ciltteki fazla yağdan kurtulmanızı sağlar.

Limon suyu ayrıca akneye neden olan enfeksiyonla savaşan antibakteriyel bir özelliğe de sahip.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Eğer cildinize taze limon uygulamaya karar verdiyseniz, ilk önce günde 1 kez olacak şekilde başlamalısınız. Eğer cilt problemlerinizde artış yaşamaya başlarsanız, uygulamayı bırakmalısınız.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Yüze limon sürmenin zararı, güneşle etkileşime girdiğinde ortaya çıkar. Eğer güneşe çıkacaksanız, limon suyu uygulamamalısınız. Bu durum güneş yanıklarına ve başka kötü etkilere neden olabilir. Antifungal özelliği ise cilt döküntülerinden kurtulmanızı sağlayabilir.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

LİMON SUYU CİLDE NASIL UYGULANIR?

Yüzünüze limon suyu sürecekseniz, onu yeni bir cilt bakım ürünüymüş gibi düşünmenizde fayda var. Yani her yeni cilt bakım ürününde yaptığınız küçük alerji testini limonda da yapmalısınız.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Cildinizdeki küçük bir bölgeye limon suyunu sürün ve alerjik reaksiyon yaşayıp yaşamayacağınızı anlamak için birkaç dakika bekletin.

Alerjinizin olmadığına karar verdiyseniz, sıktığınız taze limonun suyunu bir parça pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

Ardından limonun kurumasını bekleyin.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

GECE YATMADAN ÖNCE YÜZE LİMON SÜRMEK FAYDALI MI?

Limon suyunun asidik özelliğinden dolayı akşamları uygulanması daha doğru. Ancak tüm gece boyunca yüzünüzde limon suyunu bekletmekten kaçınmalısınız.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Yüksek asidik özelliği nedeniyle limonun cildinizde yaratacağı reaksiyonu uyurken fark edemeyebilirsiniz.

Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

Öte yandan, limon suyu yerine başka doğal cilt bakım ürünleri de deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, lavanta yağı, aloe vera, zerdeçal ve yoğurdun cilt kalitesini artırdığına dair kanıtlar var.

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