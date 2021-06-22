Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...

YÜZE LİMON SUYU SÜRMENİN ZARARI VAR MI?



Limondaki doğal asitler, cilt için son derece yararlı etkilere sahip. Healthline'a göre limon suyu enfeksiyonu giderir, ciltteki fazla yağdan kurtulmanızı sağlar.



Limon suyu ayrıca akneye neden olan enfeksiyonla savaşan antibakteriyel bir özelliğe de sahip.