Limon suyu mucizesi! Yüzünüze sürerseniz öyle bir etki gösteriyor ki...
Limon suyunun sağlığa faydalı olduğu bilinen bir gerçek. Peki, limon suyunun cildimize ne gibi etkileri var? Mucizevi limon suyu etkisi kullananları oldukça şaşırtıyor. Bakın yüzünüzü limon suyuyla temizlediğinizde cildinizde ne gibi değişiklikler oluyor...
C vitamini ve potasyum açısından zengin olan ve sağlığa sayısız faydası olan limon suyu, kilo verme ve diyabet riskinin azalmasına da yardımcı oluyor.
Yüzünüzü limon suyu ile temizlediğinizde, sivilce ve leke oluşumunu da engellemiş olursunuz. Yüzünüze limon suyu uyguladığınız zaman yaşlanma lekelerini ve kırışıklıkları da önlersiniz.
YÜZE LİMON SUYU SÜRMENİN ZARARI VAR MI?
Limondaki doğal asitler, cilt için son derece yararlı etkilere sahip. Healthline'a göre limon suyu enfeksiyonu giderir, ciltteki fazla yağdan kurtulmanızı sağlar.
Limon suyu ayrıca akneye neden olan enfeksiyonla savaşan antibakteriyel bir özelliğe de sahip.
Eğer cildinize taze limon uygulamaya karar verdiyseniz, ilk önce günde 1 kez olacak şekilde başlamalısınız. Eğer cilt problemlerinizde artış yaşamaya başlarsanız, uygulamayı bırakmalısınız.
Yüze limon sürmenin zararı, güneşle etkileşime girdiğinde ortaya çıkar. Eğer güneşe çıkacaksanız, limon suyu uygulamamalısınız. Bu durum güneş yanıklarına ve başka kötü etkilere neden olabilir. Antifungal özelliği ise cilt döküntülerinden kurtulmanızı sağlayabilir.
LİMON SUYU CİLDE NASIL UYGULANIR?
Yüzünüze limon suyu sürecekseniz, onu yeni bir cilt bakım ürünüymüş gibi düşünmenizde fayda var. Yani her yeni cilt bakım ürününde yaptığınız küçük alerji testini limonda da yapmalısınız.
Cildinizdeki küçük bir bölgeye limon suyunu sürün ve alerjik reaksiyon yaşayıp yaşamayacağınızı anlamak için birkaç dakika bekletin.
Alerjinizin olmadığına karar verdiyseniz, sıktığınız taze limonun suyunu bir parça pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.
Ardından limonun kurumasını bekleyin.
GECE YATMADAN ÖNCE YÜZE LİMON SÜRMEK FAYDALI MI?
Limon suyunun asidik özelliğinden dolayı akşamları uygulanması daha doğru. Ancak tüm gece boyunca yüzünüzde limon suyunu bekletmekten kaçınmalısınız.
Yüksek asidik özelliği nedeniyle limonun cildinizde yaratacağı reaksiyonu uyurken fark edemeyebilirsiniz.
Öte yandan, limon suyu yerine başka doğal cilt bakım ürünleri de deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, lavanta yağı, aloe vera, zerdeçal ve yoğurdun cilt kalitesini artırdığına dair kanıtlar var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
- 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?
- Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?
- 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?