Milyonlarca insanın ömür törpüsü! Hipertansiyona dikkat

TUZ, ŞEKER VE YAĞ

Fazla tuz tüketimi, yağ, tuz, şeker ve katkı maddelerinden zengin işlenmiş paketli yiyecekler ile hayvansal gıdalar hipertansiyonun en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Yine sigara ve alkol kullanımı, stres, hareketsiz yaşam ve obezite bu hastalığa yol açıyor. Tansiyon değeri kişiye göre gün içinde farklılık gösteriyor. Büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mHg'nin altında olması ideal kabul ediliyor.